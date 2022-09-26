Hırsızlar kameraya böyle yakalandı

DHA

Eskişehir'de, apartmanda hırsızlık amacıyla girmek için daire kapılarını açmaya çalışan 2 şüpheliden Gamze M. tutuklandı, Aysel S. ise sorgusu sonrası serbest kaldı. Şüphelilerin, kapıları kredi kartıyla açmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'taki apartmana giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol ederken, kredi kartıyla açmaya çalıştı. Apartmandakiler, şüphelendikleri kadınlar için polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, hırsızlık şüphelileri Gamze M. ve Aysel S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede Gamze M.'nin, 8 'hırsızlık' suçu ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gamze M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Aysel S. de ifadesi sonrası serbest kaldı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda daire kapılarını kredi kartıyla açmaya çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.