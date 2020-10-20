Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen kiracı gözaltına alındı

Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokağı'nda F.T'nin kiracı olarak yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan olayla ilgili çalışma başlatan polis, perdeleri tutuşturarak yangın çıkardığı iddiasıyla F.T'yi gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan ev sahibi S.Ü'nün, komşulardan gelen şikayetler üzerine F.T'den evini boşaltmasını istediğini ancak buna yanaşmadığını söylediği öğrenildi.