Eskişehir'de eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

AA

Aynur S'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Hicazi S'nin (63),anlaşmalı boşanma aşamasında oldukları eşinin ayrılmaktan vazgeçmesi nedeniyle evlerinde aralarında çıkan tartışma sırasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

Hicazi S'nin, Aynur S'nin fasulye ayıklamak için elinde bulunan ekmek bıçağını aldığı aktarılan iddianamede, maktulün vücudunda 21 bıçak darbesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca sanığın, tartışma esnasında eşinin keserle kendisini tehdit ettiğini, hakarete varan sözler söylediğini ileri sürdüğü ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm muayene ve otopsi tutanağındaki raporunda, ölümün çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı olduğu, iç ve dış kanama sonucu meydana geldiğine kanaat edildiği, 21 bıçak darbesinin 8'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Hicazi S, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Aynur S. (47) ile eşi Hicazi S. arasında, 26 Ağustos'ta, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etmişti.