Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis

Eskişehir'de boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı (35) bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız (26), 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde oturan Sibel Yıldız, Ekim 2021'de eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına; Sibel Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasında Yıldız, "Kesinlikle bu suçu işlemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Sibel Yıldız'ı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurup, Sibel Yıldız'a 'iyi hal' indirimi uyguladı. Yıldız'ın cezası, müebbet hapse çevrildi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sibel Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine evden çıkıp, ailemin yanına gittim, Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Elinden almaya çalışırken; bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" demişti.