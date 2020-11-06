Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğ köfte dükkanı işleten 35 yaşındaki Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj ekipmanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli E.Ç'yi yakaladı.

Polis ekiplerince bulunan şarj aleti Şerife Şimşek’e teslim edildi.

Şimşek, polis ekiplerine teşekkür etti.