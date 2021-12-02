Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen H.K. ve M.Ç'nin bulunduğu otomobili, Eskişehir-Ankara kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 5 gümüş yüzük, 2 altın küpe, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan 2 küçük bronz heykel, 2 değerli taş, birer bakır bileklik, gümüş sikke, gümüş kolye, broş, mühür, metal anahtar ile 4 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.