Eskişehir'de "duba" tepkisi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen dubalar tartışma konusu oldu.

Kırmızıtoprak Mahallesi sakinleri ve esnafı, caddenin ortasına yerleştirilen dubaların ulaşımı olumsuz etkilediğini iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Emre Sönmez, bölgede uzun yıllardır trafikle ilgili yaşadıkları problemin herkes tarafından bilindiğini söyledi. Dubalar nedeniyle Örnek Sokak'tan caddeye çıkış yapamadıklarını kaydeden Sönmez, "Yeni uygulamada dubaları o bölgeye koyarak ulaşımı daha da zorlaştırdılar. Şu an caddeye hiç çıkış yapamıyoruz" diye konuştu.

Sola dönüş bulunmadığı için sürücülerin Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ni kullanarak Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne gitmelerinin mümkün olmadığını, bu durumun güzergahı uzattığını vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Şu an izlememiz gereken hat şu, Basın Şehitleri Caddesi'nden Ali Fuat Güven Caddesi'ne çıkarak oradan Ahmet Kanatlı Caddesi'ni kullanarak Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne gelmem gerekiyor. Başka bir seçenek ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin etrafından dolaşarak tekrar Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne giriş yapmalıyım. Caddenin Ercan Sokak'la kesiştiği noktadan araçla Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ne geçmek için artık fazladan 2,5 kilometre gitmek gerekiyor."

Sönmez, caddeye belli noktalardan sola dönüş verilmesini istediklerini sözlerine ekledi. Ercan Sokak'ta 38 yıldır taksici esnafı olan Faruk Yayla ise uygulama nedeniyle Tepebaşı yönüne gidişlerin kapatıldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Taksi durağından istasyon, alışveriş merkezi ve Tepebaşı ilçesine nasıl gidecek insanlar? Buradan o tarafa gidecek olanlar 2,5 kilometre dolaşacak. Her zaman gidiyorsun, 80 lira tutuyor. O zaman 180 lira tutacak. Müşteri haliyle tepki gösterecek. Tabii ki bu düzelsin istiyoruz."