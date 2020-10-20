Eskişehir'de döverek bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen 4 sanık hakim karşısında

AA

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. (29),Ferhat K. (31),Orhan A. (56) ve Vural G. (31),maktul Olcay Kanar'ın (30) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen maktulün babası Gürbüz Kanar, sanıklardan Ali Kubilay E. ve Vural G'nin daha önceden trafikte yaşanan bir olay nedeniyle oğluyla husumeti olduğunu ileri sürerek, "Hatta bu konuda birbirlerinden şikayetçi oldular. Olay günü oğlum evde birden üstünü giyip dışarı çıkmak istedi. Telefonu sürekli çalıyordu. Nereye gittiğini sorduğumda, hemen döneceğini söyledi. İki gün boyunca oğlumdan haber alamadım. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Sanıklardan Vural G. ise suçlamaları reddederek, "Olcay arkadaşımızdır. Kendisini o gece aradım. Beraber bir şeyler içmek ve kavgalı olduğu E.L. ile barıştırmak istemiştim. Fakat E.L. buluştuğumuzda Olcay'a tokat attı. Kavga büyüdü, E.L'nin kardeşi de Olcay'a tekme tokat vurmaya başladı. Biz ayıran taraftık. Olayla hiçbir ilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Sanıklar tarafından suçlanan tanık E.L. de maktulü tanımadığını, o gece ilk defa gördüğünü anlattı.

Olcay Kanar'ın olay yerine geldiğinde oradaki 3 kişiyle kavga ettiklerini aktaran E.L, "Huzurda olan 3 sanık da maktule vuruyordu. Olcay'ın eline bir sopa geçti ve etrafa savurmaya başladı. Bir darbesi de benim omzuma geldi. Daha sonra kaçıp ormana doğru gitti. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ferhat K'nin tahliyesine diğer 3 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de geçen mart ayında çıkan kavgada ağır yaralanan Olcay Kanar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi 4 kişi tutuklanmıştı.