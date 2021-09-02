Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü öldü

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Gökhan, 06 CKP 950 plakalı otomobiliyle Göktepe Mahallesi'nden Kaldırım Mahallesi'ne giderken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarparak duran araçta bulunan sürücü için kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Gökhan'ın cansız bedeni, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.