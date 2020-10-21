Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal, Hoşnudiye ve Güllük mahallelerindeki 5 dernek binasına operasyon düzenledi.

Bu binalarda 138 kişinin, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Söz konusu kişilere toplam 434 bin 700 lira idari para cezası uygulayan ekipler, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.