Eskişehir'de çuval içinde bulunan köpek yavruları barınağa götürüldü

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Fatih Mahallesi'nde bir sokağa çuval içinde 7 köpeğin bırakıldığı bildirildi.

Bölgeye giden ekipler, evinin yakınında bulduğu köpekleri besleyip koruma altına alan Aziz A'dan bilgisine başvurdu.

Yavrulardan 2'sinin öldüğünü öğrenen polisler, 5 köpeği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleriyle ilçe merkezi yakınında bulunan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne teslim etti.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun da süreci takip ettiği, hayvanların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.