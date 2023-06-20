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Eskişehir'de çocuk tacizi şüphelisini mahalleli darbetti

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli, mahalleli tarafından darbedilerek yaralandı

Giriş: 20.06.2023 - 06:59 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de çocuk tacizi şüphelisini mahalleli darbetti
Çocuk tacizi şüphelisini mahalleli darbetti
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DHA

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E, toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MAHALLELİ DARBETTİ

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E, iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E'ye saldırarak darbetti.

A.E'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

DHA'nın haberine göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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