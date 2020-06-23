Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tacettin Y. (43) ve tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, cinayeti işlediğini kabul ederek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında tartıştığı arkadaşı Ülviye İnce'yi (52) Tepebaşı ilçesindeki bir evde 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Y, cinayet sonrası ilaç içerek intihara kalkışmıştı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak hakkında dava açılmıştı.