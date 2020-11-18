Emek Mahallesi Albayrak Bulvar\u0131 nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakas\u0131 tespit edilemeyen ba\u015fka bir ara\u00e7tan pompal\u0131 t\u00fcfekle ate\u015f edildi. Otomobilde bulunan O\u011fuz A. ba\u015f\u0131ndan yaraland\u0131. A\u011f\u0131r yaralanan O\u011fuz A, kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Eski\u015fehir \u015eehir Hastanesindeki m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. O\u011fuz A n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesi Gasp ve Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u015f\u00fcpheli \u0130brahim U yu su\u00e7ta kulland\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfekle birlikte sakland\u0131\u011f\u0131 evde yakalad\u0131. O\u011fuz A. ile aralar\u0131nda husumet bulundu\u011fu iddia edilen \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Zanl\u0131n\u0131n emniyetteki sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.