Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 03.02.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman boşluğunda yükselen duman kısa sürede diğer evlere de yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi ambulanstaki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
"Hiçbir saldırgan eylemi karşılıksız bırakmayacağız"
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.