Eskişehir'de çıkan yangında 50 ton arpa, 2 traktör ve 3 ahır zarar gördü

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesi'nde çıkan yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Park halindeki kamyonetin elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangın, civardaki balya yığınına sıçrayarak alevleri artırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 çift teker traktör, bir kamyonet, 50 ton arpa, 1000 adet yonca balyası ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.