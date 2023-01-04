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Eskişehir'de çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Eskişehir'de çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 zanlı tutuklanırken, özel harekat destekli operasyonla 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 04.01.2023 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Eskişehir'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı, özel harekat destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide, dün gece saatlerinde, İbrahim Can T. (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla İbrahim Can T'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can T, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, şüpheliyi aracıyla olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Olgun Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli Sercan İ'nin Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, zanlının bulunduğu apartmana Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Şüpheli Sercan İ, apartmanın çatı katında yakalandı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Önder Ş. ile Yasin Y'yi de olay yeri yakınlarında yakaladı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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