Çiğ köftecide silahlı kavga: 1 ağır yaralı

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla İbrahim Can T'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can T, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide, dün gece saatlerinde, İbrahim Can T. (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Önder Ş. ile Yasin Y'yi de olay yeri yakınlarında yakaladı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, zanlının bulunduğu apartmana Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Şüpheli Sercan İ, apartmanın çatı katında yakalandı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli Sercan İ'nin Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.