Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak ile Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak'taki apartmanlardan bisikletleri alarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen şüphelinin evlerin zillerini çalıp, kimsenin çıkmadığını fark edince bisikletleri alıp götürdüğü belirlendi.

Çalınan bisikletlerden birinin sahibi Hakan Çetinkuş (45),gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanın girişinde kilitli halde bulunan bisikletinin çalındığını belirterek, hırsızın önce sokakta keşif yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.