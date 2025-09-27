Emiroğlu, çocukların çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklar, antrenman, prova saati, halk danslar, tiyatro, tüm bunları planlarken kendi hayatını da planlamayı öğrenip içselleştiriyor. Bu konuda çocuklarımızı teşvik edelim, sadece spor alanında değil halk dansları, tiyatro, takım sporları, bireysel sporlara teşvik edelim ki önümüzdeki yıllarda onlar sorumlu, planlarını yapabilen ve ayakları üzerinde durabilen gençler olsun."