        Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Spor Şenliği"

        Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Spor Şenliği" düzenlendi

        Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi" kapsamında "Ailenin Kalbine Sporla Dokun" temasıyla spor şenliği gerçekleştirildi. Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, çocukların çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklar, antrenman, prova saati, halk danslar, tiyatro, tüm bunları planlarken kendi hayatını da planlamayı öğrenip içselleştiriyor. Bu konuda çocuklarımızı teşvik edelim, sadece spor alanında değil halk dansları, tiyatro, takım sporları, bireysel sporlara teşvik edelim ki önümüzdeki yıllarda onlar sorumlu, planlarını yapabilen ve ayakları üzerinde durabilen gençler olsun" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 15:56 Güncelleme: 27.09.2025 - 15:56
        • 1

          Eskişehir Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Dede Korku Parkı'nda "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi" kapsamında "Ailenin Kalbine Sporla Dokun" temasıyla spor şenliği düzenlendi.

        • 2

          Şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        • 3

          Programda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çocukların hayatlarını planlamalarında önemli rol oynadığını söyledi.

        • 4

          Emiroğlu, çocukların çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklar, antrenman, prova saati, halk danslar, tiyatro, tüm bunları planlarken kendi hayatını da planlamayı öğrenip içselleştiriyor. Bu konuda çocuklarımızı teşvik edelim, sadece spor alanında değil halk dansları, tiyatro, takım sporları, bireysel sporlara teşvik edelim ki önümüzdeki yıllarda onlar sorumlu, planlarını yapabilen ve ayakları üzerinde durabilen gençler olsun."

        • 5

          Çocukların en büyük rol modellerinin anne ve babaları olduğunu dile getiren Emiroğlu, "Sizler de onları yürüyüş yaparak, bizi esir alan ekranlar başından açık alanlara getirerek öğretmek zorundasınız. Çocuklar yaşayıp öğrenmeliler" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da sporun toplumun birleştirici gücü olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah ailelerimizle birlikte geleceğe umut dolu adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. Birleştirici gücü olan sporla birlikte bütün toplumun bir araya gelmesi hareketli ve sağlıklı olması için elimizden geleni müdürlük olarak yapacağız" dedi.

        • 7

          İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise çocukların okul dışında zamanlarının büyük kısmını aileleriyle geçirdiğini vurguladı.

        • 8

          Bir çocuğun 18 yaşına kadar zamanının yalnızca yüzde 10'unu okulda geçirdiğini dile getiren Sinan Aydın, "Geri kalan kısımda ise ailesi, arkadaşları ve diğer etkinlikler içerisinde geçiyor. Ailenin çocuğuyla nitelikli zaman dilimine yatırım yapmayı biz de çok önemsiyoruz" diye konuştu.

        • 9

          Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu kaydederek, "Aile müessesesi ne kadar güçlü olursa, toplumdaki bütün sorunlarımızı da o denli çözmüş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

        • 10

          Ailelerin sporun birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı bulduğu şenlik, çocuklar ve gençlerin çeşitli oyunlar oynayıp sportif faaliyetler gerçekleştirmesiyle devam etti.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
