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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de baba dehşeti! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de baba dehşeti! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:17
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        Eskişehir'de baba dehşeti
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        Mihalıççık'a bağlı Ömerköy Mahallesi'nde baba D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma, baba D.A'yı gözaltına alırken, oğlunun cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #Eskişehir
        #av tüfeğiyle cinayet
        #baba dehşeti
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