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Eskişehir'de otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise, Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik personeli tarafından yakalandı

Giriş: 20.01.2023 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de araç yayaların arasına daldı!
DHA

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Bayram Çetin'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Yusuf Kuştekin (18), Aynur Taşçıoğlu (45), Muhittin Akbaş (64) ve İsmail Aldoğan'a (32) çarptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada yaralananlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ GÜVENLİK PERSONELİ YAKALADI

Kaçan sürücü Çetin ise kazanın olduğu bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik personelince yakalanıp, polise teslim edildi. Otomobilde ayrıca tabanca bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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