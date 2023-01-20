Eskişehir'de araç yayaların arasına daldı!

Kazada yaralananlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü Çetin ise kazanın olduğu bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik personelince yakalanıp, polise teslim edildi. Otomobilde ayrıca tabanca bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.