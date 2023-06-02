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Eskişehir'de akademisyen silahlı saldırıda yaralandı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, otomobilinin önünü kesen şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandı

Giriş: 02.06.2023 - 01:44 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de akademisyen silahlı saldırıda yaralandı
AA

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Do&ccedil;. Dr. Muhammet Bahadır Ayas
Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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