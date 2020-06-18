Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muzaffer S'nin son sözleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Muzaffer S'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada, FETÖ'nün öğrenci yapılanması içinde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Kasım B. de 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.