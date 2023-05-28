Eskişehir Seçim Sonuçları 2023: Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Eskişehir seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.17 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 60.1 oldu. Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 183.291 oyla yüzde 54.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 154.129 oyla yüzde 45.68 aldı.

Eskişehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 183.291 oyla yüzde 54.32

Recep Tayyip Erdoğan: 154.129 oyla yüzde 45.68

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 310.550 oyla yüzde 50.39 - Recep Tayyip Erdoğan: 257.707 oyla yüzde 41.81 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 183.291 oyla yüzde 54.32Recep Tayyip Erdoğan: 154.129 oyla yüzde 45.68