Eskimo usulünü uyguluyor, böyle geçiniyorlar!

30 ile 40 kilo arasında balık avlayabiliyoruz. Havalar çok soğuk ama geçim kaynağımız bu. Buzları balta ile kırıp, ağlarımız bıraktıktan bir gün sonra yine buzları kırarak ağlarımıza takılan balıkları çekiyoruz. Ekmek paramızı bu şekilde kazanıyoruz" dedi.