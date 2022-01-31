Gülay Sinan da insanların sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirterek, "Hayatımda görmediğim karı burada gördüm. Alabildiğince her yer bembeyaz ve şu an buzla kaplı gölün üzerindeyim. Şu ana kadar karşılaştığımız insanlar çok candan ve dostluk içerisinde bize yaklaştılar. Böyle bir yerde olduğum için çok mutluyum" dedi.