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        Haberler Dünya Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı

        Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı

        Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Eshter Lungu, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:49
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        Eski Zambiya Cumhurbaşkanı'nın eşine hırsızlıktan gözaltı
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        Polisten yapılan açıklamada, eski First Lady Lungu'nun, yakınındaki 4 kişi ile üç motorlu aracı ve bir mülk tapusunu çalma suçlamasıyla ifade vermek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Lusaka'da bir polis karakolunda ifade vermeye çağrılan Lungu ve diğer 4 kişi suçlamaların tamamını reddetmelerinin altından gözaltına alındı.

        Eski First Lady'nin tutuklanması, kocasının, Zimbabve'de tekrar devlet başkanı seçilen Emerson Mnangagwa'nın yemin törenine katılmak üzere Zimbabve'nin başkenti Harare'de bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

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