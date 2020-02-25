AA

Eski Yargıtay üyesi Ali Sezgin'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden beraatine hükmedildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sezgin'le avukatı katıldı. Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere söz verildi.

SANIK SEZGİN BERAATİNİ İSTEDİ

Savcı Canpolat, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatini talep etti. Sanık Sezgin de örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya karar için ara verildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DE KALDIRILDI

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı. "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını da kararlaştırıldı.