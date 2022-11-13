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Eski ünlü manken Yusuf Azuz kimdir, kaç yaşında, nereli ve son hali? Yusuf Azuz biyografisi

Eski ünlü manken Yusuf Azuz kimdir, nereli ve son hali?

1980’li ve 90 yılların en gözde mankenlerinden Yusuf Azuz 1956 senesinde Ankara’da doğmuştur. Podyumlarda fırtına estiren ünlü manken kariyerinin bir bölümünde sinemaya yönelmiştir. Azuz’un son halini görenler ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha anlıyor.

Giriş: 13.11.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yusuf Azuz’un annesi Ayferi Azuz Türk pop ve caz camiasının unutulmaz isimlerindendir. Babası Ankara Radyosu prodüktörü Salva Azuz’dur. Yusuf Azuz’un bir erkek kardeşi vardır.

    Yusuf Azuz, Tolga Savacı, Yaşar Alptekin, Engin Koç gibi isimlerle televizyon dünyasında boy göstermiş ve ünlenmiştir.

  • EĞİTİM HAYATI

    Habertürk Magazin Editörü Aytekin Teker’e verdiği röportajda Ankara kolejinde Carmen Operası’nda oynadığını belirten Yusuf Azuz, Ankara Üniversitesi’nde Arkeoloji bölümünden mezundur.

    Röportajı sırasında arkadaşı Cem sayesinde podyuma çıktığını söyleyen Yusuf Uzan, Başak Gürsoy dahil pek çok işten teklif aldığını söylüyor.

  • HIZLI YAŞAMIŞ

    Oyunculuk sektörüne de yönelen Yusuf Azuz birçok dizi ve filmde oynadı. Hiç evlenmeyen Yusuf Azuz hayatı hızlı yaşadığını söylüyor ve belli bir yaşa kadar kendi tercihi ile evlenmek istememiş.

    Bir dönem zor hastalıklarla mücadele eden Yusuf Azuz, MS hastası olmadığını dile getirdi. Benzer etkileri yaşadığını ancak Fizik Tedavi ile atlattığını söyledi.

    Azuz şu anda Kadıköy Caddebostan’da hayatını sürdürmeye devam ediyor.

  • ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

    2008 – Miras (Robert) (Sinema Filmi)

    2007 – Hırçın Kız (Sadri) (TV Dizisi)

    2006 – 2007 – Arka Sokaklar (Batur) (TV Dizisi)

    2005 – Hacı (Turan)(TV Filmi)

    2005 – Beşinci Boyut (Soyguncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

    2004 – Şubat Soğuğu (Yılan) (TV Dizisi)

    2004 – Memleket Hikayeleri – Turnalar (Faik)TV Filmi

    2004 – Memleket Hikayeleri – Sefil Baykuş (TV Filmi )

    2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

    2003 – Toprağa Kan Düştü (TV Filmi )

    2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Haldun) (TV Dizisi)

    2000 – Çember (Osman) (TV Filmi )

    2000 – Dansöz (Sinema Filmi)

    1999 – Şampiyon (TV Filmi )

    1998 – Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

    1994 – Çılgın Yenge (Fikret) (TV Filmi )

    1993 – Ezan Sesleri (TV Filmi )

    1992 – İki Kız kardeş (Tanju) (TV Dizisi)

    1992 – Savcı (TV Dizisi)

    1991 – Yalnızlar (Fransızca Öğretmeni Necati) (TV Dizisi)

     

     

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