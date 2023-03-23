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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya Twitter hesabından ziyaretle ilgili olarak, "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerini kullandı

Giriş: 23.03.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
HABERTURK.COM

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI BERABER SORACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu ziyaretle ilgili olarak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerine yer verdi.

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