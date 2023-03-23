HABERTURK.COM

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI BERABER SORACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu ziyaretle ilgili olarak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerine yer verdi.