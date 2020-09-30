İHA

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'da yeni tip koronavirüs tespit edildi. Sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Poroşenko, 2014-2019 yılları arasında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.