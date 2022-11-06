"Elon Musk ne yaptığını bilmiyor"

2015-2020 yılları arasında Twitter 'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika birimlerinin başkan yardımcılığını yapan Bruce Dailsey, Elon Musk 'ın Twitter'da "ne yaptığını bilmediğini" ve "herkesi alarma geçirdiğini" söyledi.

"NE YAPTIĞINI BİLMİYOR"

Bir podcast'e konuk olan Dailsey, "Bence Elon gelip her şeyi çözeceğini düşündü. Tüm bu satın alma ile birlikte yaptığı her eylem açıkça şunu söylüyor: Ne yaptığını bilmiyor." dedi.

Daisley, Musk'ın "mavi tik" sahibi kullanıcılardan ayda 8 dolar talep etme planını da eleştirdi ve doğrulanmış kullanıcıların meşruluğunu "cep harçlığıyla" değiştirmeye başladığını söyledi.