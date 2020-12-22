Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın İzmir'de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.