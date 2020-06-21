Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Mursi'nin mücadelesini sürdürmemiz gerekiyor"

El-Vatan televizyon kanalı tarafından internet üzerinden düzenlenen konferansta konuşan Merzuki, "Mursi'yi rahat bırakmayacaklarını biliyordum, onun suikaste kurban gideceğini düşünüyordum." dedi.
Mursi'nin üç şey için çabaladığını belirten Merzuki, şunları söyledi:
"İlki Mısır'ın bağımsızlığı, ikincisi İslamcıların da müstesna olmadığı herkes için demokrasi konusu ve üçüncü olarak servetin yeniden dağıtılmasını kabul etmeyen elit tabakayla mücadelenin gölgesinde sosyal adalet konusu. Mursi'nin başına gelen konusunda hiç şaşırmadım. Kendisini büyük bir gücün karşısına koydu. Bizler onun Mısır'ın normal sürecine geri dönmesi, özgürlüğü, Arap, İslam ve demokratik kimliği ve servetin yeniden dağılımı için yürütmüş olduğu mücadelesini sürdüreceğiz. Vakit alacak ve zor olacak ancak savaşı kazanacağız. Mursi bunun için hayatını feda etti."
Mursi'nin, büyük bir savaşın sonunda hayatını kaybettiğini, dolayısıyla arkasından ağlanmaması gerektiğini dile getiren Merzuki "Mursi'nin mücadelesini sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Öte yandan konferansta konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mursi'nin demokrasi hayatını aydınlattığını söyledi.
İnternet üzerinde düzenlenen konferansa İslam dünyasından birçok düşünür ve siyasetçi katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!