TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumumuzun eski Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Demiröz'ün yarın Adapazarı Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi.