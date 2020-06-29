Eski TRT başspikeri Cihangir Göker son yolculuğuna uğurlandı

AA

Göker için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına, TRT Destek Hizmetleri Daire Başkanı Savaş Gürler ve TRT İç Yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan ile emekli TRT yöneticileri ve meslektaşları katıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelenk gönderdiği cenaze namazının ardından Göker'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

TRT Ankara Televizyonunda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.

Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görev yaptığı TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisinde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.