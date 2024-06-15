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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Eski Trabzonsporlu futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti - Trabzonspor Haberleri

        Eski Trabzonsporlu futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

        Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:27
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        Eski Trabzonsporlu hayatını kaybetti
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        İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

        Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

        Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

        1998-1999'DA TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

        1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

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