Eski Trabzonsporlu futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

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İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

1998-1999'DA TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.