Eski tenis yıldızı Boris Becker üçüncü kez evlendi

3 KADINDAN 4 ÇOCUĞU VAR

Boris Becker, daha önce iki kez evlendi. Becker'in, Barbara Feltus ile 1993'te başlayan ve 2000'de biten evliliğinden iki oğlu oldu.

Bir yıl sonra Boris Becker, Yüksek Mahkeme'deki bir davanın ardından Rus model Angela Ermakova'nın kızı Anna'nın babası olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.