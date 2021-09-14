Eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e nasihat

Bordo-mavili takımın altyapısında görev yaptığı dönemde Abdülkadir Ömür'ü yetiştiren ve ilk kez de A takımda forma şansı veren Tekelioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Tekelioğlu, Galatasaray maçında ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini toplayan ve ilk yarıda oyundan alınarak gözyaşları içinde sahayı terk eden genç oyuncunun, hazır olmadan forma giydiğini söyledi.
Abdülkadir Ömür'ün A takıma çıktıktan sonra bazen şanssızlıklar, bazen de kendinden kaynaklanan yanlışlarla bir türlü antrenman istikrarı yakalayamadığını ifade eden Tekelioğlu, "Antrenman istikrarı olmayınca maç istikrarı da yakalayamadı. Sakatlıklar da yaşadı. Bana göre Abdülkadir yüzde 50-60 hazır değil. Daha yarım devre bile oynayamayacak durumda oyuncuyu kritik maçta oynatmak yanlıştır. Abdullah Avcı hazır olmadığını tespit etmeliydi." diye konuştu.
Tekelioğlu, oyuncunun oynatılıp oynatılmama kararını teknik direktörünün vereceğini belirterek, "Ama bana göre hazır değildi. Maalesef altyapı oyuncularımızın Abdülkadir Parmak da dahil suçlu gösterilmesi son derece yanlıştır. 20-30 yıldır 2-3 oyuncuyu altyapıdan zorla bir araya getiriyoruz ama maalesef bir maçta harcanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
- "Yeni bir sayfa açacak"
Taraftarların tepkisini de değerlendiren Tekelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftar her zaman haklıdır. Çünkü 18 yaşındayken de omuzlara alan taraftardı. O zaman daha güçlüydü, fizik olarak düşüşe geçti. 2-0 geriye düşünce taraftar tepkisi normaldir. Hazır olsaydı o duruma düşmezdi. Abdülkadir için zor bir süreç. Çözüm biraz da kendiyle alakalı. Trabzonlu oyuncuların iyi oynamak gibi, mücadele etmek gibi asli görevi var. Kendisi toparlayacak, özel çalışacak, özel antrenör tutacak. Yeni bir sayfa açacak, oyundan nasıl çıktıysa tekrar dahil olacak. Olumsuzluğa tepki gösterenler, oynarken eski sevgiyi ona gösterecekler. Alkış da var, tepki de var. Seyircinin ön yargılı olduğuna inanmıyorum. Bu yaşadığı sorunu çok çalışarak kendi çözecek. Kendi tedavisini kendisi yapacaktır."
Tekelioğlu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılmasını da değerlendirerek, "Şenol hocaya çok büyük haksızlık yapılmıştır. Bana göre Türkiye'nin en dürüst antrenörüdür. Kimsenin dediğini yapmaz. İnanmadığı şeyi ona yaptıramazsınız. Ondan dolayı da hedef olmuştur." ifadelerini kullandı.
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