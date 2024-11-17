Eski takımına mı dönüyor? Neymar için Santos iddiası...
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in sözleşmeli futbolcusu olan Neymar'ın eski takımı Santos'a döneceği öne sürüldü.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Neymar'ın eski takımı Santos'a döneceği iddia edildi.
32 yaşındaki futbolcunun eski takımı Santos ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Brezilyalı yıldız Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı sakatlığın ardından bir yıl boyunca formasından uzak kalmıştı. Futbola geri döndükten kısa bire süre sonra yine sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Aralık ayına kadar formasından uzak kalması bekleniyor.
2025 yılına kadar Al-Hilal ile sözleşmesi bulunan Neymar 90 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yaz transfer döneminde PSG'den Suudi Arabistan ekibine transfer olmuştu.