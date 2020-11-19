Eski Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş

Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sinan Tekinalp, 19 Ekim 2014'te Suruç ilçesi Aligör Mahallesi girişinde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.
Cinayete ilişkin oluşturulan 12 kişilik özel ekip, Salih Tekinalp'ın olaydan 4 ay önce uğradığı ve yaralı kurtulduğu saldırıyı da göz önünde bulundurarak başkanın ailesinin yakınlarıyla görüşüp ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.
Olayı Mehmet Dal'ın (34) gerçekleştirdiği bilgisi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cinayete ilişkin 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Güvenlik güçlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Salih Tekinalp ve oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine gözaltına alınıp tutuklanan, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Salih Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi, 29 Eylül 2020'de Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
- Terör örgütü PKK infaz emri vermiş
AA muhabirinin dava dosyasından edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle o dönem Suruç Belediye Başkanı olan Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatı verdi.
Terör örgütü PKK, Tekinalp'i öldürmek için İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdi.
At yetiştiriciliği yapan Tekinalp ile at satın alma bahanesiyle 18 Haziran 2014'te çiftlikte buluşan teröristler, burada silahlı saldırıda bulundu, eski belediye başkanı olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Örgütün ikinci kez öldürme emrini vermesi üzerine terör örgütü PKK mensupları başka bir plan yaparak Salih Tekinalp'e pusu kurdu.
Teröristler, 19 Ekim 2014'te, Sinan Tekinalp'in kullandığı ve içerisinde babası Salih Tekinalp'in de olduğu 33 B 3254 plakalı otomobili Suruç ilçesi Aligöre Mahallesi girişindeki köprüde çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetti.
- Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Olayın faillerinden olan ve İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Salih Dal, Haziran 2020'de Şırnak'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı ve tutuklandı.
Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.
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