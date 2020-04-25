Bir dönem ülkemizde Sivasspor forması da giyen Real Madrid'in eski oyuncusu Cicinho, Zinedine Zidane'ın Los Galacticos'taki son maçının ardından soyunma odasında yaşananları anlattı. ESPN'e konuşan Cicinho, o anları böyle aktardı:

"Zinedine Zidane'ın Real Madrid'deki son maçı çok duygusaldı. Ayrıca, bir efsane futbola veda ediyordu. Maçtan sonra soyunma odasına gittik. Başkan Florentino Perez de geldi ve tek tek oyuncuları tebrik etti. O dönem Real Madrid'de bir futbolcuya en ço 6.5 milyon Euro maaş ödeniyordu. Robinho da şaka yollu, 'Sayın Başkan, Zizou'ya 6.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme verseniz futbola geri döner' dedi.



Herkes güldü ama Florentino çok ciddiydi. 'Robinho, eğer başarabileceksen kağıdı kalemi getirsinler imzayı attır.' dedi. O anda herkes bir durdu. Gözler Zidane'a döndü. Durdu, düşündü, "Hayır, hayır. Daha fazla futbol oynayamayacağım." diye cevap verdi."

"FLORENTINO, ZIDANE'A HAYRANDI"

Zidane ile 1 sezon birlikte oynayan Cicinho, "Zinedine Zidane, bir orkestra şefi gibi oynardı. Sahada herkese yardım ederdi. Maçtan sonra da tek tek anlatırdı. Sahadayken bile teknik direktördü zaten. Florentino Perez de Zinedine Zidane'a hep hayran olmuştur. Zidane için, 'Saha içerisinde takım elbiseyle oynuyor. Öyle elegant' derdi. Saha içerisinde Zidane'la beraber olmak bir şerefti." sözleriyle konuşmasını noktaladı.