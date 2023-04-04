Eski sevgilinin evine molotofkokteylli saldırı!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G. (42) sokakta bağırmaya başladı.

Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı. Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü.

Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu. Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.