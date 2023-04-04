Eski sevgilinin evine molotofkokteylli saldırı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, saat 03.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi.
SOKAKTA BAĞIRMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G. (42) sokakta bağırmaya başladı.
MOLOTOFKOKTEYLLERİ 2. KATA FIRLATTI
Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği içerisinde yanıcı madde bulunan molotofkokteyli, ikinci katta oturan A.A.'nın duvarına attı.
DUVARDA ALEVLER YÜKSELDİ
Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı. Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu. Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.