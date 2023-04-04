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Eski sevgilinin evine molotofkokteylli saldırı!

İzmir'de, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi eski sevgilisinin evine giderek, evin duvarına içerisinde yanıcı madde bulunan cam şişeler fırlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin duvarında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yanıcı madde fırlatan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı

Giriş: 04.04.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de eski sevgilinin evine molotofkokteylli saldırı!
Eski sevgilinin evine molotofkokteylli saldırı!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, saat 03.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi.

SOKAKTA BAĞIRMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G. (42) sokakta bağırmaya başladı.

MOLOTOFKOKTEYLLERİ 2. KATA FIRLATTI

Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği içerisinde yanıcı madde bulunan molotofkokteyli, ikinci katta oturan A.A.'nın duvarına attı.

DUVARDA ALEVLER YÜKSELDİ

Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı. Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu. Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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