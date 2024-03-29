"OĞLUNU İKİ YIL İÇİNDE 10 KEZ GÖRDÜN"

Joy, gerçek adı Curtis James Jackson olan eski sevgilisine şöyle seslendi:

“Güvenliğimiz tehlikeye girene kadar her şey senin için şakadan ibaret, ki bu şu anda oluyor. İnsanların hayatlarında gerçek bir yıkım, cinnet ve kaos yaşatıyorsun. Kelepçeli olan Sire olsaydı nasıl hissederdin? Hiç nedensiz. Sana oğluna baba olma fırsatı vermek için New York'a taşındık ve sen onu senden 1 mil uzakta yaşadığımız iki yıl içinde 10 kez gördün. Oğlumuza, senin asla hak etmediğin bir imajı yaşatmaktan ve korumaktan yoruldum.”