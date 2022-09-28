Eski sevgili kâbusu! Satırla tehdit etti

İHA

Eskişehir’de önleyici tedbir kararı bulunmasına rağmen eski sevgilisini evinde satırla tehdit eden şüpheli ve kardeşi ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre kentte eski sevgilisi E.O.'nun kendisini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi'nden 3 ay süre ile önleyici tedbir kararı aldıran R.D. isimli kadın, 25 Eylül akşamı ikametinde bulunduğu sırada E.O. ve kardeşi İ.O. tarafından satırla tehdit edildi.

Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şüpheliyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, 2 şüpheliyi ‘silahlı tehdit’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler E.O. ve İ.O. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ‘silahlı tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.