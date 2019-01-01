01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 3 Eylül günü meydana geldi. Adnan Akçin, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur ile şehir dışındaki bir bölgede buluştu. Akçin ve Yağmur arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre, tartışma büyüyünce Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekip, Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Akçin, Yağmur'un otomobile koyduğu cesedini, 2 saat gezdirdikten sonra Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı.
Olay, Akçin'in telefonla arkadaşını arayıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşı durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Polisin yaptığı çalışmayla Adnan Akçil, kısa sürede yakalandı.
Yapılan araştırmada, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği, bu malların iadesini isteyince de olayın gerçekleştiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adnan Akçin hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık hakkında tasarlayarak adam öldürme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşma 17 Ocak 2019'da görülecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!