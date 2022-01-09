Eski polis apartmanın bahçesinde ölü buldu

Olay, saat 08.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.

İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.