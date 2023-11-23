Eski patronuna kızdı, keserle parçaladı!

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eski patronuna kızan kadın, keserle güzellik merkezinin camlarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre A.V. (35), hakkında dedikodu üretildiği gerekçesiyle eski işvereni İ.A. ile görüşmek üzere Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki güzellik merkezi salonuna gitti.

A.V., eski işyerinde İ.A. ile tartışması sonrası merkezin camlarını keserle kırarak iş yerine zarar verdi.

Şikâyet üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri A.V.'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüpheli kadının ifadesinde eski işvereninin kendisi hakkında dedikodu çıkarttığı, bu duruma kızarak bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.