Eski paraşütçü komandolar kışlık yardımlarıyla küçük yürekleri ısıttı

AA

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda paraşütçü komando olarak vatani görevini tamamlayan bir grup hayırsever, yaklaşan kış öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için yardım kampanyası başlattı.

Daha sonra eski komandolar topladıkları bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Karaköse Köyü İlk/Ortaokulu ve Anaokulu öğrencilerine hediye etmek için ilçeye geldi.

Buradan da ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan eski paraşütçü komandolar Ercan Agan ve Feti Aslantürk, okulda eğitim gören 112 öğrenciye kışlık mont, bot ve çeşitli kırtasiye ve kitaplardan oluşan hediye paketleri verdi.

Ercan Agan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna gönül bağı kurmak istediklerini söyledi.

Eğitim konusunda bir nefer gibi çalıştıklarını anlatan Agan, "Kayseri Hava İndirime Tugayı'nın eski paraşütçü komandoları olarak buradaki evlatlarımıza bot, montla bir nebze olsun sıcaklık sağlayabildiysek onur, gurur duyarız. Evlatlarımız güle güle giysinler. Biz hava indirme tugayının neferleriyiz, her daim de nefer olamaya devam edeceğiz." dedi.

- "Kardeşlerimize mont ve bot hediye etmeye geldik"

Eski komando Feti Arslantürk de kış öncesi öğrencilere hediyeler getirdiklerini belirterek "İstanbul'da yaşayan Kayseri'den komando arkadaşlarımızla böyle bir şeye karar verdik. Sarıkamış'ın en ücra köyünde bir pilot okul bulduk. Kardeşlerimize mont ve bot hediye etmeye geldik, inşallah devamı da gelecek. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Çetinkaya ise İstanbul'dan hediye paketleriyle okulu ziyarete gelenlerin kendilerini mutlu ettiklerini ifade ederek, "Kış öncesi mont, ayakkabı gibi hediyeler getirerek öğrencilerimizi sevindiren değerli misafirlerimize şahsım ve köyümüz adına teşekkürlerimi sunarım. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Beyza Atıcı ise hediyelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "İstanbul'dan bize bu hediyeli getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlardan çok uzakta olmamıza ve çok soğuk bir yerde olmamıza rağmen bizleri unutmayıp hediye getirmişler, çok sağ olsunlar." şeklinde konuştu.

Eski komandolar hediyeleri öğrencilere dağıtıktan sonra Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.