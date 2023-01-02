Eski Papa 16. Benedictus’un naaşını Vatikan’da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

31 Aralık’ta hayatını kaybeden eski Papa 16. Benedictus’un naaşı Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nda halkın ziyarete açıldı. Perşembe günü yapılacak cenaze töreni öncesi on binlerce kişinin eski papayı katafalkta ziyaret etmesi bekleniyor.

2005’te Papa seçilen 16. Benedictus, 2013’te 85 yaşındayken ilerleyen yaşını gerekçe göstererek istifa etmişti. 16. Benedictus bu kararla, papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini 600 yıldır bozan ilk kişi olarak tarihe geçmişti.

Vatikan yönetmeliğinde papaların cenaze törenleri tüm detaylarıyla sabitlenmiş olsa da "emekli" papa için yapılacak törenle ilgili önceden belirlenmiş kurallar bulunmuyordu.

16. Benedictus için Perşembe günü yapılacak töreni, halefi Papa Francesco tarafından yönetilecek. Bu törenle ilk kez bir papanın cenazesi başka bir papa tarafından idare edilmiş olacak.

Papa cenazelerine dünya çapından devlet liderleri de davet ediliyor.

2005’teki son papa cenazesine 70’ten fazla ülkenin lideri katılmıştı.

Roma’ya yaklaşık 4 milyon kişinin gelmesine neden olan bu cenaze tarihin en büyük Hristiyan buluşmalarından biri olmuştu.

Vatikan’ın açıklamasına göre Emekli Papa 16. Benedictus’un isteği doğrultusunda Perşembe günkü cenaze töreni ise sade ve ölçülü olacak.

Resmi olarak davet edilen tek devlet heyetleri İtalya ile eski papanın memleketi Almanya’dan. Diğer ülkelerden temsilciler resmi değil özel sıfatla cenazeye katılabilecek.

Roma Valiliği, eski papanın naaşının ziyarete açık olacağı 3 gün boyunca günde 30-35 bin kişinin, Perşembe günkü cenazede de 50-60 bin kişinin beklendiğini açıkladı.

Roma’da bu günlerde güvenlik önlemleri artırılırken Perşembe günü Vatikan’daki San Pietro Meydanı üzerinde hava sahası kapatılacak.